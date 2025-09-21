Mann stirbt beim Baden auf Ostsee-Insel

Auf Usedom ist ein 64-jähriger Berliner beim Baden tödlich verunglückt. Nach bisherigem Kenntnisstand ging er am Sonntag in Mellenthin im Krienker See, einem Arm des Achterwassers, schwimmen, wie die Polizei mitteilte.

Wenig später habe er um Hilfe gerufen und durch Winken auf sich aufmerksam gemacht. Danach sei er nicht mehr zu sehen gewesen. Ersthelfer hätten den bereits leblosen Mann aus dem Wasser geholt.

Reanimationsversuche an Land blieben den Angaben zufolge ohne Erfolg. Ein Notarzt konnte demnach nur noch den Tod feststellen. Derzeit gebe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. (dpa)