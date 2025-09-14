Mann muss ins Gefängnis – dabei wurde er gerade erst entlassen

Eine Pflegerin hat einen Mann beim Diebstahl in einem Schweriner Altenheim ertappt. Die Polizei nahm den Mann fest – und stellte fest, dass er kein unbeschriebenes Blatt ist.

Wenige Tage nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis ist ein 39-jähriger Mann in Schwerin erneut festgenommen und nach richterlicher Anordnung in Untersuchungshaft genommen worden. Wie die Polizei mitteilte, steht er im Verdacht, Bewohner eines Altenheimes bestohlen zu haben.

Eine Pflegerin habe den mutmaßlichen Dieb dabei ertappt, wie er am helllichten Tag einer Bewohnerin das Portemonnaie entwendet habe. Sie alarmierte die Polizei. Bei der Durchsuchung des Mannes sei weiteres Diebesgut sichergestellt worden – unter anderem Schmuck, Bargeld und Kreditkarten. Es werde geprüft, ob weitere ungeklärte Einbruchsdiebstähle der jüngsten Vergangenheit auf das Konto des 39-Jährigen gehen. (dpa/mp)