Tragischer Unfall: Ein Quad-Unfall im Norden endete für einen 62-Jährigen tödlich. Die Kripo ermittelt zur Unfallursache.

Der 62-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Schwerin gebracht. (Symbolbild) C: RÜGA

Nach einem Unfall mit einem Quad im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist ein Mann gestorben.

Der 62 Jahre alte Fahrer sei aus bislang ungeklärter Ursache am Samstagabend von der Kreisstraße 51 abgekommen, teilte die Polizei mit. Dabei sei er schwerst verletzt worden.

Unfall mit Quad – Mann stirbt

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Laut einer Mitteilung wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Schwerin gebracht. Dort starb er demnach später an seinen schweren Verletzungen.

Die genaue Unfallursache soll nun mit Hilfe der Kriminalpolizei ermittelt werden. (dpa/mp)