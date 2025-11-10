Mann kommt aus Kneipe und lässt seiner Zerstörungswut freien Lauf

Nach einem Lokalbesuch lässt ein Mann seiner Zerstörungswut in Waren freien Lauf. Auch vor Polizisten macht er nicht halt.

Ein junger Mann hat in der Innenstadt von Waren an der Müritz randaliert und Polizisten angegriffen. Der 21-Jährige sei gegen kurz nach 4 Uhr in der Früh aus einer Kneipe gekommen und habe dann seine Randale durch die Stadt gestartet, teilte die Polizei mit.

Randale mit 2 Promille

Bei seiner Aktion soll er die Außenspiegel von fünf Autos abgetreten haben. Zuvor habe er eine Passantin angeschrien und einen Blumenkübel sowie weitere Gegenstände zerstört. Als die Polizisten ihn antrafen, habe der 21-Jährige die Beamten attackiert. Verletzt hat sich dabei aber nur er, wie die Polizei mitteilte. Bei einem Atemalkoholtest sei ein Wert von knapp 2 Promille gemessen worden.

Laut Polizei hat der Mann einen Schaden von rund 3000 Euro angerichtet. Es wurden Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (dpa/mp)