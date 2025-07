Intensivtäter bedroht Frau in ihrer Wohnung – SEK im Einsatz

Großeinsatz im Landkreis Vorpommern-Greifswald: Ein 33-Jähriger hat einer Freundin schwere Gewalt angedroht. Die Polizei fordert Unterstützung durch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) an.

Die 31-Jährige habe den Mann für einige Tage bei sich daheim in Gützkow aufgenommen, so die Polizei. Am Donnerstagnachmittag forderte die Frau den Freund demnach auf, die Wohnung wieder zu verlassen. Es sei zum Streit gekommen.

Der Tatverdächtige habe der 31-Jährigen unter anderem damit gedroht, dass er seine beiden Hunde auf sie hetzen werde. Eine Nachbarin habe die Polizei kontaktiert – die Frau sei aus der Wohnung zu den Beamten geflüchtet.

Intensivtäter von SEK festgenommen

Den Angaben nach handelt es sich bei dem Mann um einen polizeibekannten Intensivtäter, gegen den bereits diverse Anzeigen wegen Gewaltdelikten vorliegen. Aufgrund dessen und weil er die Wohnung zuvor nicht habe verlassen wollen, habe die Polizei ein Spezialeinsatzkommando gerufen.

Der 33-Jährige ergab sich demnach letztendlich freiwillig und wurde festgenommen. Seine Hunde wurden an die Tiernotrettung übergeben. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. (dpa/mp)