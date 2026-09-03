Schwerer Unfall im Landkreis Vorpommern-Rügen: Das schwer verletzte Kind kommt ins Krankenhaus.

Eine achtjährige Radfahrerin ist in Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) von einem Transporterfahrer erfasst. Das Mädchen wurde schwer verletzt.

Das Kind fuhr am Nachmittag auf einem Radweg an der L21, als ein 42 Jahre alter Mann mit seinem Transporter rechts abbiegen wollte, wie die Polizei bekannt gab. Dabei übersah er das Mädchen und erfasste es seitlich mit seinem Fahrzeug.

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Durch den Zusammenstoß erlitt das Kind schwere Verletzungen. Es wurde den Angaben nach durch Rettungskräfte medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (dpa/mp)