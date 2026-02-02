Lotto-Glückspilz aus dem Norden sahnt mehr als zwei Millionen Euro ab!

Lotto meldet für Mecklenburg-Vorpommern gleich drei Großgewinne an drei Tagen. In einem Fall reichte es sogar für über zwei Millionen Euro.

Der erste Millionen-Lotto-Treffer des Jahres in Mecklenburg-Vorpommern ist gleich ein Zwei-Millionen-Gewinn. Der Spieler oder die Spielerin gewann bei der Samstagsziehung der Lotterie „6 aus 49“ exakt 2.178.417,70 Euro. Die Teilnahme sei über das Internet erfolgt, teilte die Landeslotteriegesellschaft mit.

Lotto: Hohe Gewinne in Mecklenburg-Vorpommern

Spielern aus Mecklenburg-Vorpommern war das Glück damit seit Freitag gleich dreimal zugeneigt. Den Auftakt machte den Angaben zufolge ein Eurojackpot-Großgewinn in Höhe von 147.012,90 Euro am Freitag.

Am Sonntag bescherte dann ein Dreifach-Bingo einem Glückspilz aus dem Nordosten knapp 493.000 Euro. Im vergangenen Jahr wurden drei Menschen in MV zu Lottomillionären. (dpa/mp)