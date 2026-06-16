Großes Glück hat eine 16-Jährige im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Sie will gerade mit ihrem E-Roller eine Straße überqueren, als ein Lastfahrer in die Straße einbiegt. Ein Sprung rettet sie.

Mit einem beherzten Sprung von ihrem E-Roller hat sich eine 16-Jährige in Neubrandenburg vor einem möglicherweise fatalen Unfall mit einem abbiegenden Lastwagen gerettet. Die Jugendliche war mit dem Fahrzeug auf dem Gehsteig in Richtung Altentreptow unterwegs und wollte eine Straße überqueren, wie die Polizei mitteilte.

Im selben Moment bog ein Lkw in die Straße ein. Die Jugendliche bemerkte, dass der Fahrer sie wohl nicht gesehen hatte und sprang im letzten Moment von dem Roller ab. Der Lastwagen überfuhr den Roller und fuhr weiter.

Das könnte Sie auch interessieren: „White Tiger II“: Geheimer Prozess gegen Fabian Z. in Hamburg

Die 16-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Sattelzug mit hellem Sattelauflieger gesehen haben. Der Unfall passierte am Montag gegen 18.20 Uhr. (dpa/mp)