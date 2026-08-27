Ein Großinvestor will ein riesiges Rechenzentrum bei Rostock bauen. Die Landesregierung ist erfreut – und wird einen Beitrag aus Steuergeld in dreistelliger Millionenhöhe leisten.

Gerd Chrzanowski (l), Chef der Schwarz-Gruppe, und Manuela Schwesig (SPD) informieren über Pläne zum Bau eines Großrechenzentrums in Dummerstorf bei Rostock. picture alliance/dpa | Bernd Wüstneck

Mecklenburg-Vorpommern will den Aufbau eines milliardenschweren Rechenzentrums bei Rostock mit einem dreistelligen Millionenbetrag fördern. 2027 soll es losgehen.

„Das Land kann die Investition mit bis zu 120 Millionen Euro unterstützen“, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) bei der Vorstellung des Projekts in Schwerin. Der Investor, die aus Baden-Württemberg kommende Schwarz-Gruppe, steckt in einer ersten Ausbaustufe nach Angaben ihres Chefs Gerd Chrzanowski bis 2033 rund 5,6 Milliarden Euro in das Projekt. Baubeginn ist 2027. Ein späterer Ausbau ist vorgesehen.

Schwesig: Neuer Partner bei der Digitalisierung

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Mecklenburg-Vorpommern werde von dem Rechenzentrum nicht nur durch neue Arbeitsplätze profitieren, sondern auch einen Partner bei der Digitalisierung der Verwaltung gewinnen, sagte Schwesig.

So soll etwa der vom Land entwickelte digitale Bauantrag künftig auf den Servern von Schwarz gelagert werden. Auch digitale Daten für Lehrerarbeitsplätze und die Polizei könnten später dort gespeichert werden. Dadurch solle die Abhängigkeit von US-Unternehmen der Tech-Branche in sensiblen Bereichen verringert werden, meinte Schwesig. (mp/dpa)