Leichenfund gibt Rätsel auf: Ist es der vermisste 45-Jährige?

Nach dem Fund eines Toten in einer Ziegelei stehen Identität und Todesursache bisher nicht fest. Die Ermittlungen der Polizei laufen weiter.

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist ein Toter gefunden worden. Nach Angaben der Polizei erfolgte der Fund der Leiche in einer alten Ziegelei in Hagenow am Freitagmittag durch den Hinweis eines Bürgers.

Die eindeutige Identifizierung des Toten und dessen Todesumstände sollen weiter ermittelt werden. Es sei noch unklar, ob es sich um einen 45 Jahre alten Mann aus Hagenow handelt, der seit Anfang Februar vermisst wird. (dpa)