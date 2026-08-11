Ein Lastwagen fährt am Stauende auf einen Camper auf. Zwei Urlauber werden schwer verletzt.

Ein Rettungswagen mit Blaulicht auf einer Autobahn. (Symbolbild) picture alliance / SNS | Steven Mohr

Zwei Urlauber sind bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 20 nahe der Anschlussstelle Tessin (Landkreis Rostock) schwer verletzt worden.

Ein Lastwagen stieß an einem Stauende mit dem Camper-Bus der beiden Urlauber im Alter von 40 und 42 Jahren zusammen, wie die Polizei mitteilte.

Im Norden: Zwei Verletzte nach Unfall

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Die beiden wurden demnach schwer verletzt, Lebensgefahr bestand nicht.

Der 35 Jahre alte Lastwagenfahrer blieb bei dem Unfall am Montagabend den Angaben zufolge unverletzt. Der Stau hatte sich aufgrund eines vorangegangenen Unfalls gebildet. (dpa/mp)