Nicht-alltäglicher Polizeieinsatz: Aus einem Betrieb werden tiefgefrorene Schweine, Gewürze und Fleischhaken gestohlen. Das Motiv ist unklar.

Nach dem Diebstahl von tiefgefrorenen Schweinen, Gewürzen und Fleischhaken bittet die Kriminalpolizei Neustrelitz um Hinweise von Zeugen. (Symbolbild). Carsten Rehder/dpa

Nach dem Diebstahl von tiefgefrorenen Schweinen, Gewürzen und Fleischhaken sucht die Kriminalpolizei Neustrelitz nach Zeugen.

Aus einem Betrieb in der Feldberger Seenlandschaft im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte klauten ein oder mehrere unbekannte Täter zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen die Ware, wie die Polizei sagte.

Der Gesamtwert des Diebesguts wird auf mindestens 3500 Euro geschätzt. „Wofür der oder die Täter die Schweine samt Gewürzen benötigen, ist derzeit unklar“, hieß es im Polizeibericht. (dpa/mp)