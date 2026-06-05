Kurier crasht auf Autobahn – Spezialkräfte im Einsatz

Ein Kurier ist auf der A20 bei Jarmen in Mecklenburg-Vorpommern von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mehrfach überschlagen. Da der Transportfahrer Blut- und Stuhlproben an Bord hatte, mussten Spezialkräfte für Gefahrgut zum Unfallort nahe Greifswald anrücken.

Der 49-jährige Fahrer wurde schwerstverletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Im Fahrzeug befanden sich mehrere Verpackungen mit Labor-Material, etwa Blut- und Stuhlproben. Weil nach dem Unfall eine Verpackung beschädigt war, mussten spezielle Einsatzkräfte hinzugezogen werden, hieß es weiter.

Kurier verunglückt mit Blut- und Stuhlproben: A20 gesperrt

Diagnostische Proben von Menschen oder Tieren können Krankheitserreger enthalten. Daher gelten sie in manchen Fällen als Gefahrgut – dann gelten besondere Vorschriften. Die Verpackungen in dem verunglückten Kurierfahrzeug waren als Gefahrgut gekennzeichnet.

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Die Autobahn war für mehrere Stunden gesperrt. Es wird von einem Sachschaden von rund 25.000 Euro ausgegangen. Ein weiteres Fahrzeug war an dem Unfall am Donnerstagnachmittag auf Höhe der Anschlussstelle Jarmen nicht beteiligt, wie es hieß. (dpa/mp)