Kradfahrer (17) flüchtet vor Polizeikontrolle – das geht mächtig schief

Mit Tempo durch den Ort, Anhaltesignale ignorierend: Die Flucht eines 17-Jährigen vor der Polizei endet in Friedland mit einem Unfall.

Ein 17 Jahre alter Kleinkraftradfahrer ist bei einer Flucht vor der Polizei in Friedland (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mit einem Streifenwagen zusammengestoßen und leicht verletzt worden. Der Jugendliche war am Freitagabend gegen 21.50 Uhr mit einer Simson unterwegs, als ihn eine Funkstreifenwagenbesatzung kontrollieren wollte, wie die Polizei mitteilte.

Jugendlicher stößt mit Streifenwagen zusammen

Statt anzuhalten, habe der Fahrer beschleunigt und sei mit hoher Geschwindigkeit geflüchtet. Trotz Anhaltesignalen habe er seine Fahrt fortgesetzt. Als die Beamten versuchten, ihn durch verlangsamtes Fahren zum Stoppen zu bewegen, stieß der Jugendliche der Mitteilung zufolge mit dem Streifenwagen zusammen und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen am Handgelenk zu.

Nach Angaben der Polizei entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Gegen den 17-Jährigen wird unter anderem wegen des Verdachts eines illegalen Straßenrennens ermittelt. Zudem prüfen die Ermittler, ob der Jugendliche aufgrund von Umbauten an dem Kleinkraftrad ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. (dpa/mp)