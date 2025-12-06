Kollision mit Straßenbahn im Norden: Auto landet im See

Ein Autofahrer nimmt einer Straßenbahn in Schwerin die Vorfahrt. Es kommt zum Zusammenstoß.

In Schwerin ist ein Auto durch den Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in einen See gestoßen worden. Die Bahn erfasste den Wagen am Heck und drehte ihn mehrfach, bevor er in den See rutschte, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge habe der Autofahrer zuvor eine rote Ampel überfahren.

Der Mann konnte sich am Freitagabend eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Auch die Insassen der Straßenbahn blieben unverletzt. Das Auto wurde noch am Abend durch die Feuerwehr aus dem See gezogen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 20.000 Euro. (dpa)