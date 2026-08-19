In einem Autowrack in der Peene wurden menschliche Knochen gefunden. Nun wird ein Cold-Case wieder aufgerollt.

Ein Bootsführer bemerkt ein Autowrack auf dem Grund der Peene und verständigt die Polizei. Das Auto wird geborgen. Menschliche Knochen im Wrack könnten einen über 30 Jahre alten Vermisstenfall klären.

In einem aus der Peene geborgenen Auto sind menschliche Überreste gefunden worden. Es werde geprüft, ob die Knochen im Zusammenhang mit einem Vermisstenfall aus dem Jahr 1994 stehen, teilte die Polizei in Neubrandenburg mit. Ein Bootsführer hatte das Auto in drei bis vier Meter Tiefe bei Gützkow (Vorpommern-Greifswald) entdeckt. Polizeitaucher bestätigten die Beobachtung. Das Fahrzeug wurde am Mittwoch geborgen.

Knochenfund schon im Jahr 2004

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Bereits im Jahr 2004 seien in der Peene zwischen Gützkow und Anklam menschliche Überreste gefunden worden, teilte die Polizei weiter mit. 2016, zwölf Jahre nach dem Fund, seien diese zweifelsfrei einem Vermissten zugeordnet worden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich dabei um dieselbe Person handelt, die seit 1994 vermisst wird.

Nach der Untersuchung der 2004 gefundenen Überreste hatte die Polizei im Oktober 2016 erklärt, dass es um einen 25 Jahre alten Mann aus Gützkow gehe, der zuletzt im Mai 1994 gesehen worden war. Die Umstände des Todes – ob es ein Unfall war beispielsweise – blieben unklar. Es gebe aber keine Hinweise auf eine Straftat, hieß es damals. (dpa)