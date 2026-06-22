Polizei und Feuerwehr sind zu einem Einsatz am Flugplatz Stralsund gerufen worden. Ein Kleinflugzeug ist verunglückt. Die Maschine kam aus Bremen.

Auf dem Flugplatz Stralsund überschlug sich ein Kleinflugzeug bei der Landung. (Symbolbild) picture alliance/dpa | Nicolas Armer

Am Flugplatz Stralsund hat sich heute Vormittag ein motorisiertes Kleinflugzeug bei der Landung überschlagen.

Der 60-jährige Pilot aus Bremen wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei sagte.

Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro

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An dem Flugzeug, das aus Bremen kam, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Ursache des Flugunfalls dauerten an, hieß es.

Die Polizei wurde um 9.15 Uhr informiert. Zunächst hatte es geheißen, es handle sich um ein Segelflugzeug. (dpa/mp)