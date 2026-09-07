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Meck-Pomm
Kind von E-Scooter-Fahrer erfasst – schwer verletzt
Immer wieder kommt es zu Unfällen mit E-Scootern. So auch in Stralsund, wo nun ein elfjähriges Kind verletzt wurde.
Bei einem Unfall mit einem E-Scooter in Stralsund ist ein elfjähriger Junge schwer verletzt worden.
Das Kind soll nach Polizeiangaben aus einer Gruppe heraus auf eine Straße gelaufen sein. Dort war ein 19-Jähriger mit einem E-Roller unterwegs war.
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Es kam zum Zusammenstoß. Der Junge wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (dpa/mp)
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