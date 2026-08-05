Auf einer Ostsee-Halbinsel betritt ein Junge eine Straße – ein Auto kommt trotz Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig zum Stehen.

Auf der Ostseehalbinsel Fischland-Darß-Zingst in Mecklenburg-Vorpommern ist ein siebenjähriger Junge aus Chemnitz von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Ein 54-Jähriger aus dem hessischen Vogelsbergkreis fuhr am Vormittag bisherigen Erkenntnissen zufolge auf einer Kreisstraße in Zingst, wie die Polizei sagte. Demnach betrat das Kind plötzlich die Fahrbahn von links. Trotz Vollbremsung kam das Fahrzeug den Angaben zufolge nicht rechtzeitig zum Stehen.

Der Junge wurde laut Polizei mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. (dpa/mp)