Kurz vor der Wahl fordert die Kultur in Mecklenburg-Vorpommern eine Zusicherung finanzieller Unterstützung. Dabei gehen Einladungen an alle Parteien raus.

Das Schweriner Schloss in Mecklenburg-Vorpommern. Vor der Wahl in dem Bundesland fordern Kulturvereine Zusagen der verschiedenen Parteien. (Symbolbild) Jens Büttner

Vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern am 20. September betonen Kulturfördervereine des Landes die Wichtigkeit der kulturellen Einrichtungen im Bundesland.

Wenn es in der politischen Diskussion um die Kultur gehe, „geht es vor allem immer um die Finanzierung“, sagte Mathias Schott vom Landesnetzwerk der Kulturfördervereine auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Schott: „Es kann nicht sein, dass Kultur hinten runterfällt.“

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Auf dem vierten Tag der Kulturfördervereine am Samstag im Schweriner Schloss erwarten die Einrichtungen klare Stellungnahmen von den Parteivertretern. „Es kann nicht sein, dass die Kultur hinten runterfällt“, sagte Schott.

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Eingeladen sind Vertreter der SPD, der CDU, der Grünen, der FDP, der Linken und der AfD. Ihnen wurden im Vorfeld Wahlprüfsteine vorgelegt. In denen wird abgefragt, „wie sie sich nach der Wahl für Kulturfördervereine, Kunst und Kultur im Land einsetzen wollen, welchen Stellenwert sie uns Kulturfördervereinen beimessen und welche konkreten Vorhaben im Kulturbereich umgesetzt werden sollen“, hieß es in einer Mitteilung.

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Reine Sparprogramme seien inakzeptabel. Schott: „Es kann und darf nicht sein, dass bei der Kultur nur gespart wird.“ Im Landesnetzwerk sind etwa 450 Fördervereine und Freundeskreise zusammengeschlossen, die sich für den Erhalt und die Förderung von Kunst und Kultur in Mecklenburg-Vorpommern engagieren. Etwa 40 Prozent der Organisationen beschäftigen sich mit Themen der Baukultur und des Denkmalschutzes.

Am 20. September wird in Mecklenburg-Vorpommern gewählt. Der Wahlkampf läuft auf Hochtouren. Aktuell liegt die AfD vor der SPD. (dpa/mp)