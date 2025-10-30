Junger Motorradfahrer stirbt bei Unfall im Norden

Tragischer Unfall in Mecklenburg-Vorpommern: Ein junger Motorradfahrer ist bei einem Sturz in Stralsund ums Leben gekommen.

Der 22-Jährige fuhr nach Polizeiangaben am Mittwoch auf einer Kreisstraße und überholte kurz hinter dem Ortsausgang ein Auto.

Das könnte Sie auch interessieren: Plötzlich Rauch! Lkw brennt auf Hauptverkehrsader

Beim Wiedereinscheren habe der Motorradfahrer den Bordstein berührt und die Kontrolle über das Motorrad verloren, wie die Polizei mitteilte. Der Mann prallte beim Sturz gegen eine Straßenlaterne. Er starb noch am Unfallort. (dpa/mp)