Junger Biker ohne Führerschein bei Wildunfall schwer verletzt

Schwerer Wildunfall: Ein 20-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Reh schwer verletzt. Dabei war der Biker illegal unterwegs.

Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Reh zwischen Uelitz und Sülstorf im Kreis Ludwigslust-Parchim schwer verletzt worden. Er ist mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden, teilte die Polizei mit.

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Das Reh starb nach der Kollision am Samstagabend an der Unfallstelle. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 20-Jährige keinen Führerschein und das Motorrad war nicht zugelassen. (dpa/mp)