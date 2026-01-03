Jahreswechsel anders als geplant: Polizei stoppt Party-Transporter

Der Fahrer eines in der Silvesternacht gestoppten Transporters war nüchtern. Doch im Laderaum machte die Polizei eine besondere Entdeckung.

Einer größeren Silvester-Feiergemeinde auf Rädern hat die Polizei in Stralsund einen Strich durch die Rechnung gemacht. Beamte stoppten laut Polizeimeldung kurz vor Mitternacht einen Transporter, weil ein Zeuge Alkoholisierung beim Fahrer vermutete. Der 19 Jahre alte Fahrer war laut Polizei allerdings weder alkoholisiert noch stand er unter Drogen. Allerdings befanden sich den Angaben zufolge zusätzlich zu den zwei Beifahrern auf der vorderen Dreiersitzbank im Laderaum 13 weitere Mitfahrer.

Die Passagiere im Alter zwischen 16 und 20 waren demnach ungesichert unterwegs, ohne Sicherheitsgurte oder ordnungsgemäße Sitzplätze. Zudem hatte der Fahrer für den Transport so vieler Menschen nicht die erforderliche Fahrerlaubnisklasse. Gegen ihn und den 21-jährigen Fahrzeughalter, der sich ebenfalls im Laderaum befand, wurden Anzeigen erstattet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

„Sicher nicht die Party, die sich alle vorgestellt hatten“

Der Polizeieinsatz habe über Mitternacht hinaus angedauert, so dass die Beteiligten währenddessen ins neue Jahr gerutscht seien. „Sicherlich nicht die Silvesterparty, die sich alle vorgestellt hatten“, schrieb die Polizei. Vermutlich seien sie auf dem Weg zu einer Feier gewesen. (dpa/mp)