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Seenotrettung Rügen Kreidefelsen Steilküste

Feuerwehr und Seenotretter bereiten die Verletzten am Strand für den Transport vor. Foto: Die Seenotretter – DGzRS

  • Rügen

Im Kreideschlamm eingesunken: Wanderer an Steilküste im Norden gerettet

Gefährliche Wanderung an den Kreidefelsen auf Rügen: Ein Mann und eine Frau sind im Kreideschlamm unterhalb der Steilküste eingesunken. Die Wanderer mussten von Seenotrettern und Feuerwehr gerettet werden.

Der Einsatz ereignete sich am Sonntagabend unterhalb der Kreidefelsen im Nationalpark Jasmund. Die beiden Wanderer konnten sich zwar selbst aus dem Schlamm befreien, waren jedoch verletzt und unterkühlt.

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Seenotretter aus Sassnitz und die Feuerwehr rückten aus und erreichten die Verletzten schließlich mit einem Schlauchboot. Anschließend wurden die beiden per Boot nach Sassnitz gebracht und dort an weitere Rettungskräfte übergeben. (rei)

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