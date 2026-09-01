Mehr als 12.000 Fälle von Handynutzung am Steuer zählte die Polizei 2025 in Mecklenburg-Vorpommern. Nun sollen verstärkte Kontrollen für mehr Sicherheit sorgen.

Die Polizei hat für den Monat September verstärkte Kontrollen im Einsatzgebiet der acht Polizeiinspektionen der Polizeipräsidien Neubrandenburg und Rostock angekündigt. Im Fokus stehen dabei Gurtverstöße und Ablenkung im Straßenverkehr, etwa durch das Smartphone, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten starten die Kontrollen demnach an diesem Dienstag im Bereich der Polizeiinspektion Neubrandenburg.

Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern eigenen Angaben zufolge knapp 600 Verkehrsunfälle, die auf Ablenkung am Steuer zurückzuführen waren. Bei fast 150 davon seien Menschen verletzt worden. 50 Unfälle führte die Polizei auf die Nutzung elektronischer Geräte zurück, bei knapp der Hälfte davon gab es Verletzte. Zudem zählte die Polizei bei der unerlaubten Handynutzung am Steuer mehr als 12.000 Verstöße.

Mecklenburg-Vorpommern: Mehr als 3500 Gurtverstöße

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Auch Missachtungen der Gurtpflicht will die Polizei stärker ahnden. 2025 stellten die Beamten landesweit mehr als 3500 Ordnungswidrigkeiten fest, bei denen Fahrerinnen und Fahrer nicht oder nicht richtig angeschnallt waren.

Die Kontrollen finden den Angaben zufolge den gesamten September stationär als auch mobil statt und sind Teil der Kampagne „Fahren. Ankommen. LEBEN!“. (dpa/mp)