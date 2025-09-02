Im Drogenrausch: Mann prügelt auf Goa-Festival auf Polizistin ein

Ein 32-Jähriger hat bei einem Musikfestival in Eldena (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mehrfach auf eine Polizistin eingeschlagen. Diese erlitt dabei eine Gehirnerschütterung sowie diverse Hämatome und Prellungen, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann war auf dem „Indian Spirit Festival“ aufgefallen, da er sich mutmaßlich wegen der Einnahme von Rauschgift in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wie es hieß. Der 32-Jährige sollte daraufhin zur weiteren ärztlichen Behandlung von Rettungskräften und Polizisten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Völlig unvermittelt habe dieser dann die Polizistin im Rettungswagen mit mehreren Faustschlägen angegriffen. Er habe zunächst fliehen können und sei nur durch den Einsatz von mehreren Beamten erneut fixiert worden.

Die Polizistin kam ins Krankenhaus und ist laut Mitteilung vorerst nicht dienstfähig. (dpa/mp)