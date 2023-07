Gefährlicher Hund greift Mann an und verletzt ihn schwer – Not-OP!

Im Kreis Ludwigslust-Parchim hat am Montagabend ein Hund einen Mann angefallen und diesen durch Bisse schwer verletzt. Er musste notoperiert werden.

Das Unglück geschah laut Polizei in der Ortschaft Friedrichsruhe. Laut einem Sprecher seien die Beamten vom Rettungsdienst alarmiert worden. Der war ausgerückt, nachdem über den Notruf ein Mann (41) mit einer schweren Armverletzung durch Hundebiss gemeldet worden war.

Mann nach Hundebiss schwer verletzt in Klinik

Das Opfer kam in eine Klinik und wurde sofort operiert. Ersten Ermittlungen zufolge sei der 41-Jährige von einem Cane Corso attackiert worden. Diese Tiere stehen in vielen Bundesländern auf der Liste der Kategorie-2-Hunde, in Mecklenburg-Vorpommern allerdings nicht. Der Halter, der zwei weitere Hunde dieser Rasse besitzt, wurde zu dem Vorfall befragt, machte aber keine Angaben. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.