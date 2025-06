Hotel in Ostsee-Ort brennt: Hausmeister versucht, Feuer zu löschen

Feuer in beliebtem Ostsee-Urlaubsort: Offenbar brach das Feuer in einem Nebengebäude aus und griff auf ein Hotel über. Der Hausmeister versuchte zunächst, die Flammen selbst unter Kontrolle zu bringen.

In der Stralsunder Altstadt hat es in einem Hotel gebrannt. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer am Mittwochnachmittag im Keller eines Nebengebäudes aus. Ein Hausmeister wurde demnach leicht verletzt, als er versuchte, vor dem Eintreffen der Feuerwehr die Flammen selbst zu löschen.

80.000 Euro Schaden durch Feuer

Der 56-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Gäste des Hotels oder weitere Mitarbeiter wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, der betroffene Teil des Hotels ist jedoch vorerst nicht bewohnbar.

Durch die Flammen entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von 80.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. (dpa/mp)