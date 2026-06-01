„Heimlicher Gewinner“: Dieser Ostsee-Ort freut sich über Hamburgs Olympia-Nein

Mit einem klaren Nein haben sich die Hamburger gegen eine Olympia-Bewerbung entschieden. Während im Rathaus zu Teilen Enttäuschung die Runde macht, freut sich eine Politikerin Hunderte Kilometer weiter östlich über das Ergebnis.

Mecklenburg-Vorpommerns Sportministerin Stefanie Drese (SPD) hat sich nach dem Nein der Hamburgerinnen und Hamburger zu einer Olympia-Bewerbung zuversichtlich für die Chancen des möglichen olympischen Segelstandortes Warnemünde gezeigt.

„Nein“ zu Olympia-Hamburg löst Freude im Osten aus

Formal betrachtet, bedeute das Aus Hamburgs zunächst lediglich, dass es in Deutschland nur noch drei Bewerber gebe. „Der heimliche Gewinner des gestrigen negativen Bürgervotums ist aber Rostock-Warnemünde“, sagte Drese der Deutschen Presse-Agentur.

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Hamburg sei der einzige Bewerber, der sich auf Kiel als Segelrevier festgelegt habe. Warnemünde sei dagegen fester Bestandteil des Konzepts „Berlin+“. Und auch München und die Region Rhein-Ruhr seien mit Warnemünde in aussichtsreichen Gesprächen. Die Menschen in Rostock und MV wollten Olympia in Deutschland und Segeln in Warnemünde, betonte die Politikerin. „Größer könnte der Kontrast zu Hamburg und damit auch Kiel nicht sein.“ (dpa/esk)