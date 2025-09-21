Hauptzufahrt zu Ostsee-Insel wird dicht gemacht

Ab Montagmorgen müssen Autofahrer tagsüber für zwei Tage die Rügenbrücke umfahren. Die Hauptzufahrt auf die Insel Rügen wird Montag und Dienstag jeweils etwa ab 9 Uhr bis 17 Uhr gesperrt.

Grund für die Sperrung sind Wartungsarbeiten, wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr zuvor mitgeteilt hat. Autofahrer können auf den parallel verlaufenden Rügendamm ausweichen, wenn sie auf die Insel oder von ihr herunterfahren.

Rügenbrücke: Nicht die erste Sperrung

Die Rügenbrücke ist in den vergangenen Jahren wiederholt gesperrt worden, unter anderem, um elektrische Anzeigen über der Fahrbahn auszutauschen. Auch die Entwässerungsanlagen sollen dieses Mal gewartet werden.

Parallel erfolgen Unterhaltungs- und Instandhaltungsarbeiten auf der sich auf Rügen anschließenden Strecke der B96 zwischen Altefähr und dem Kreisverkehr Bergen. Auch hier kommt es zu einer Vollsperrung. Der Verkehr wird den Angaben zufolge über die parallel verlaufende L296 geführt. (dpa/mp)