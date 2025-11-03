Halloween-Party eskaliert: Polizei greift ein – Jugendliche skandieren Nazi-Parolen

Eine Halloween-Party in Bergen auf Rügen hat gleich mehrere Polizeieinsätze ausgelöst: Beim Versuch, die Veranstaltung aufzulösen, kam es zwischen den Jugendlichen zu Streitigkeiten. Plötzlich skandierten viele von ihnen auch rechtsextreme Parolen.

Etwa 200 Jugendliche waren der Einladung auf Social Media zu der Halloween-Party in einem Vereinshaus in einer Gartenanlage gefolgt, wie die Polizei mitteilte. Nachdem die Veranstalter gegen Mitternacht versuchten, die Party aufzulösen, sei es zu Streitigkeiten mit einigen Gästen gekommen.

Polizei mit acht Streifenwagen vor Ort

Die Polizei musste mit acht Streifenwagen einschreiten. Vor Ort soll es dann zunächst zu verfassungsfeindlichen Ausrufen von etwa 50 bis 80 der Gäste gekommen sein. Wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage bestätigte, handelte es sich dabei um rechtsextreme Ausrufe. Die Polizei ermittelt daher nun wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Nachdem die Feier aufgelöst wurde und weitere Hinweise auf Ruhestörung die Polizei erreicht hatten, fand diese bei Personenkontrollen Betäubungs- und Arzneimittel bei mehreren der Jugendlichen. Außerdem hatten mutmaßliche Teilnehmer der Veranstaltung Scherben und Glasflaschen auf einer Straße liegen gelassen, wodurch ein Auto beschädigt wurde. Die Polizei ermittelt daher auch wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. (dpa/mp)