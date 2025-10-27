Hakenkreuz-Schmierereien im Zug, Tür zerstört: Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in einen Regionalzug zwischen Demmin und Stralsund verfassungsfeindliche Symbole geschmiert – die Bundespolizei bittet um Hinweise.

Zwischen Demmin und Stralsund kam es am Sonntag (26. Oktober) zu einer verabscheuungswürdigen Tat: Unbekannte beschmierten mehrere Fensterscheiben und eine Zugtoilette mit Hakenkreuzen und anderen verfassungswidrigen Symbolen. Außerdem wurde eine Glastür im Zug stark beschädigt, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte.

Schmierereien und Sachschaden im Regionalexpress

Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen 16.10 und 16.50 Uhr in einem Regionalexpress.

Die Bundespolizei Stralsund hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen aufgenommen.

Wer am Sonntagnachmittag im betreffenden Zug unterwegs war und etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefon (03831) 2300 bei der Bundespolizeiinspektion Stralsund zu melden. (dpa/ee)