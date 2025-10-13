„Komm nach Hause“: Mutter von vermisstem Jungen mit verzweifeltem Posting

Die Suche nach dem vermissten Achtjährigen aus Güstrow geht weiter, teils nach dem Ausschlussprinzip. Auch Befragungen in der Schule sind geplant. Von der Mutter kommt ein emotionaler Appell.

Weiterhin fehlen der Polizei bei ihrer Suche nach dem seit Freitag vermissten achtjährigen Fabian konkrete Anhaltspunkte. „Das ist wie die Nadel im Heuhaufen, die wir suchen“, sagte eine Polizeisprecherin am Montagvormittag bei einer Suchaktion in einem Güstrower Gewerbegebiet mit teils verlassenen und alten Gebäuden. „Das macht es bei dem achtjährigen Kind natürlich umso emotionaler und drastischer. Alle sind aber positiv gestimmt, dass wir ihn doch noch wohlbehalten auffinden.“

Vermisster Fabian: Die Mutter wendet sich direkt an ihren Sohn

Unterdessen hat sich die Mutter mit einem Video an den Jungen gewandt. „Mama möchte nur, dass Du nach Hause kommst“, sagte die hörbar mitgenommene Frau in der auf Facebook geteilten Aufnahme. „Das ist die Mutter tatsächlich“, bestätigte die Polizeisprecherin die Authentizität.

Fabian verließ nach Polizeiangaben am Freitag das Haus seiner Mutter mit deren Erlaubnis, kehrte am Abend aber nicht zur vereinbarten Zeit zurück. Er gilt laut Polizei eigentlich als zuverlässig. Offen sei auch, wieso er sein Handy nicht dabeihat.

Befragungen an der Grundschule

Bereits am Wochenende war mit großem Aufwand nach ihm gesucht worden. Am Montag sollte es laut Polizei unter anderem Befragungen an der Grundschule des Jungen geben. Nach Angaben eines dpa-Reporters betrat auch eine Schulpsychologin am Vormittag die Schule. Das Landesbildungsministerium hatte entsprechende Hilfe angekündigt.

Neben Gewerbeflächen und verlassenen Gebäuden sollten laut Polizei am Montag auch Gewässer und deren Umgebung abgesucht werden, etwa am Fluss Nebel oder am Sumpfsee auch mit Unterstützung der Feuerwehr. (dpa/mp)