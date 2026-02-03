Großrazzia gegen Rocker-Club: Polizei findet Waffen, Drogen und Geld

Mitglieder des Rocker-Clubs Bandidos sollen seit Jahren mit Rauschgift handeln. Die Polizei durchsuchte nun rund ein Dutzend Objekte in zwei Bundesländern.

Bei der Durchsuchungsaktion im Großraum Neubrandenburg und im Bundesland Brandenburg sind zwei Männer festgenommen worden. 13 Objekte, darunter mehrere Wohnungen, seien durchsucht worden, gaben die Staatsanwaltschaft Rostock und das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern bekannt.

Gefunden und sichergestellt worden seien unter anderem Kokain und Marihuana, Bargeld, mehrere Messer, Schreckschusswaffen und eine Handfeuerwaffe.

Ermittlungen liefern Hinweise auf Strafgeldzahlungen

Hintergrund sei ein Ermittlungsverfahren, das sich unter anderem gegen Angehörige des Rocker-Clubs „Bandidos MC Neubrandenburg“ und deren Unterstützer richte. 13 Männer im Alter von 22 bis 52 Jahren stünden im Verdacht, seit Jahren gemeinschaftlich und gewerbsmäßig mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen zu handeln.

Die Ermittlungen hätten zudem Hinweise auf sogenannte Strafgeldzahlungen ergeben. Dabei seien Opfer durch Bedrohung, Erpressung oder Körperverletzung zu Geldzahlungen gezwungen worden.

Die Ermittler durchsuchten zwölf Objekte in Mecklenburg-Vorpommern und eines in Brandenburg. An dem Einsatz waren den Angaben zufolge insgesamt 77 Einsatzkräfte der Landespolizei MV sowie der Landespolizei Brandenburg beteiligt. (dpa/mp)