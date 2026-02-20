Großeinsatz an der Ostsee: Kleidung am Strand gefunden, Hubschrauber suchen Frau

Nach dem Fund von Kleidung am Strand von Hiddensee läuft eine großangelegte Suche nach einer vermissten Frau. Rettungskräfte setzen dabei unter anderem auf Hubschrauber und Wärmebildkameras.

Mit zwei Hubschraubern, Flugzeug und einem Boot: Die Polizei hat auf Hiddensee nach einer vermissten Frau gesucht. Eine Hinweisgeberin habe am Donnerstag angegeben, am Strand abgelegte Kleidung einer Frau gefunden zu haben, teilte die Polizei mit. Sie vermutete demnach, dass die Besitzerin zum Baden ins Wasser gegangen oder ins Eis gebrochen war.

Daraufhin wurde eine großangelegte Suche mit zwei Hubschraubern, einem Boot der Bundespolizei und einem Überwachungsflugzeug der Bundeswehr gestartet. Die Freiwillige Feuerwehr unterstützte die Suche mit Wärmebildkameras. Bislang konnte niemand gefunden werden. Die Suche wird seit Freitagmorgen fortgesetzt. Am Nachmittag kommt erneut ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Bei den Kleidungsstücken der Frau handelt es sich um ein mehrfarbig gestreiftes T-Shirt, einen fliederfarbenen Hoodie, eine weiße Strickjacke mit Zopfmuster und Kapuze, eine gelbe Jogginghose, schwarze Stiefel in der Größe 42 und einen weißen Bademantel. Hinweise könnten per Telefon unter 038388 10224 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle gemeldet werden. (dpa)