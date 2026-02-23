Große Duschen, Kardio-Training, Pflegedienst: Immer mehr Senioren im Knast

Die Gesellschaft wird älter, das zeigt sich auch in den Haftanstalten. Barrierearme Zellen, spezielle Sportangebote: Wie der Justizvollzug in Mecklenburg-Vorpommern auf alte Insassen vorbereitet ist.

Ein 75-jähriger Mann wird im Dezember 2025 am Landgericht Neubrandenburg zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt, weil er seine Frau in Waren (Müritz) erstochen hat. Einen Monat später spricht das Landgericht Schwerin einen 74-Jährigen aus der Umgebung der Landeshauptstadt des schweren sexuellen Missbrauchs seiner Enkelin schuldig – er bekommt eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren und einem Monat. Die beiden Männer müssen nun einen erheblichen Teil ihres letzten Lebensabschnitts hinter Gittern verbringen.

Sie gehören zu den zuletzt 40 Inhaftierten in Mecklenburg-Vorpommern (Stand 31. Januar), die das 60. Lebensjahr vollendet haben. „Davon waren sieben Gefangene bereits 70 Jahre und älter“, sagt der Pressesprecher des Justizministeriums in Schwerin, Tilo Stolpe.

Barrierearme Zellen für ältere Gefangene

Alte im Knast – das stellt die Justiz vor Herausforderungen. „Ältere Gefangene haben häufiger chronische Erkrankungen, eingeschränkte Mobilität sowie einen erhöhten medizinischen und betreuerischen Bedarf“, sagt Stolpe. Die Unterbringung und Betreuung müsse sich stärker am individuellen Gesundheitszustand ausrichten als bei jüngeren Inhaftierten. Ein Ziel ist es – wie draußen auch –, die Selbstständigkeit der Senioren so weit wie möglich zu erhalten.

In den Anstalten stehen demnach barrierearme Hafträume zur Verfügung. Allein die neu gebaute Sicherungsverwahrung der JVA Bützow verfüge über zehn Zimmer mit extra großen Nasszellen. Sie sind dem Ministerium zufolge für ältere Untergebrachte mit „typischen geriatrischen Symptomen“ gedacht.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Pflege bis in den Tod: Wiebke Worm gab für ihren Mann Uwe ihr Leben auf

Wiebke Worm gab für ihren Mann Uwe ihr Leben auf Hamburgs Wirtschaft im Check: Wo es brummt – und wo es knirscht

Wo es brummt – und wo es knirscht Sex im Alter: Kann jede Menge Spaß machen, weiß Sexualtherapeutin Dr. Elke Franzki

Kann jede Menge Spaß machen, weiß Sexualtherapeutin Dr. Elke Franzki Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: Königsdörffer zeigt’s allen: Jugendtrainer über seine Anfänge: Und: Fin Bartels warnt St. Pauli

Königsdörffer zeigt’s allen: Jugendtrainer über seine Anfänge: Und: Fin Bartels warnt St. Pauli 28 Seiten Plan 7: Pete Doherty kommt nach Hamburg – Tickets zu gewinnen! Und: Ausgeh-Tipps für jeden Tag

In Mecklenburg-Vorpommern saßen zuletzt (Stand 31. März 2025) zwölf Sicherungsverwahrte ein. Sie haben ihre Haftstrafe bereits verbüßt, werden aber nicht in die Freiheit entlassen, weil sie als gefährlich gelten. Das wird regelmäßig überprüft – doch die Möglichkeit ist durchaus da, in der Sicherungsverwahrung alt zu werden.

Perspektive: Auf lange Sicht mehr Alte in Haft

Auf lange Sicht steigt die Zahl alter Gefängnisinsassen. So saßen im Jahr 2004 im Nordosten 19 Menschen über 60 hinter Gittern. 2012 waren es laut Ministerium 27. In den vergangenen zehn Jahren sind die Zahlen den Angaben zufolge stabil – doch mit einem weiter wachsenden Bedarf an Unterbringung straffälliger Senioren wird gerechnet.

So wurde bereits die Einrichtung einer geriatrischen Abteilung in der JVA Bützow geplant, wie Ministeriumssprecher Stolpe berichtet. Dort sollten spezielle Unterbringungs- und Behandlungsmöglichkeiten für ältere Gefangene mit typischen geriatrischen Symptomen geschaffen werden. Dazu zählen Immobilität, Inkontinenz, Sturzneigung, Demenz, Schlafstörungen oder auch medikamentenbedingte Probleme.

Dann wurde das Geld knapp. „Die weitere Ausgestaltung dieser Planung ist aufgrund fehlender Haushaltsmittel und anderer prioritärer Baumaßnahmen auf die Zeit nach 2031 verschoben“, heißt es aus dem Justizministerium.

Mobiler Pflegedienst kommt ins Gefängnis

Wird ein Insasse pflegebedürftig, kommt in aller Regel ein mobiler Pflegedienst in die Anstalt, berichtet Stolpe. In schweren Fällen, etwa wenn der Gefangene lebensbedrohlich erkrankt, könne die Staatsanwaltschaft die Vollstreckung der Freiheitsstrafe auch unterbrechen. Das werde aber genau abgewogen – nicht zuletzt mit Blick auf die öffentliche Sicherheit.

Das könnte Sie auch interessieren: Ein Toter nach Brand in Pflegeeinrichtung – zwei Mitarbeiter verletzt

Justizvollzugsexperten sehen die Anwesenheit älterer Gefangener im Gefängnis durchaus auch positiv. Sie seien deutlich weniger in Konflikte in einer Anstalt verwickelt und könnten überdies beruhigend und schlichtend auf andere Gefangene einwirken, heißt es.

Kardio-Training statt Arbeit

Häftlinge sollen arbeiten, um sich auf ein Leben nach dem Gefängnis vorzubereiten. Vorhandene Arbeitsplätze werden aber vorrangig an jüngere Gefangene vergeben. Wenn es sich ergibt, können aber auch Ältere in der Haft arbeiten. Spezielle Arbeitsplätze ausschließlich für ältere Gefangene gibt es laut Ministerium nicht. „Bei ihrer Beschäftigung wird jedoch darauf geachtet, dass es sich um körperlich leichtere Tätigkeiten handelt, etwa als Hausarbeiter auf den Stationen oder – bei entsprechender Lockerungseignung – auf dem Außengelände der Anstalt.“

Die Freizeit- und Sportangebote in der JVA könnten die Älteren auch nutzen. Bei medizinischer Indikation könnten zusätzlich auch Kardio-Trainings, also Sport zur Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems, oder verlängerte Aufschlusszeiten auf der Haftstation ermöglicht werden.

Hier gibt es spezielle Abteilungen für Häftlinge ab 60 Jahren

Eine spezielle Abteilung für Häftlinge ab 60 Jahren gibt es etwa bereits in der JVA Walheim in Sachsen und in der JVA Bielefeld-Senne in Nordrhein-Westfalen. In einem Informationsblatt der Bielefelder Einrichtung heißt es: „Neben der körperlichen, geistigen und sozialen Aktivierung ist es ein Anliegen des interdisziplinären Betreuungsteams, die Inhaftierten im Vollzugsalltag zu begleiten, Räume für die Reflexion altersbedingter Veränderungen in der beginnenden letzten Lebensphase zu schaffen und auf ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit vorzubereiten.“ Angeboten wird etwa Hilfe in Rentenangelegenheiten und bei Schwerbehinderungen, Wassergymnastik oder auch die Möglichkeit, sich im anstaltseigenen Park zu bewegen.