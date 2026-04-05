Großbrand zerstört Autowerkstatt im Norden: Der Schaden ist immens

In der Nacht zerstören Flammen im Landkreis Vorpommern-Greifswald eine Hobby-Werkstatt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Beim Brand einer Lagerhalle bei Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind mehrere Fahrzeuge zerstört worden. Dabei sei ein Sachschaden von rund 100.000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Das 560 Quadratmeter große Gebäude wurde ersten Erkenntnissen zufolge als private Autowerkstatt genutzt. Unter anderem zerstörten die Flammen mehrere Autos, verschiedene Landwirtschaftsmaschinen und ein Motorrad. Außerhalb der brennenden Halle wurden zwei weitere Autos beschädigt.

Das könnte Sie auch interessieren: Verfolgungsjagd endet tödlich: Polizei schießt auf Auto – junger Mann stirbt

Mehrere Feuerwehren waren in der Nacht an den Löscharbeiten in der Gemeinde Neu Kosenow beteiligt. Erst am Morgen konnten diese abgeschlossen werden. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Zur Brandursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Zudem wurde ein Brandursachenermittler beauftragt. (dpa/mp)