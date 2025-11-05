Getöteter Fabian (8): Polizei nennt neue Details zur Tat

Der Fall des vor rund vier Wochen gewaltsam getöteten achtjährigen Fabian hat große Bestürzung ausgelöst. Die Ermittler nennen nun weitere Details zum bisherigen Ermittlungsstand und nutzen auch das Fernsehen, um mögliche Zeugen zu finden.

Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass der Grundschüler bereits am Tag seines Verschwindens am 10. Oktober getötet und dann an dem späteren Auffindeort in Klein Upahl abgelegt worden ist. Dort wurde er am 14. Oktober entdeckt.

Fall Fabian: Behörden bitten um Zeugenaussagen

Als Zeitfenster für die Tat komme der 10. Oktober von 11 Uhr bis 15 Uhr in Betracht, gaben Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt. Vermutlich zur Verschleierung der Spurenlage sei der Leichnam anschließend angezündet worden.

Die Behörden baten alle Zeugen, die sich in dem genannten Zeitraum in der Umgebung des späteren Auffindeortes aufgehalten hätten, sämtliche sachdienlichen Feststellungen zu Personen, Fahrzeugen und anderen Umständen der nächsten Polizeidienststelle mitzuteilen.

Zeugensuche über „Aktenzeichen XY… ungelöst“

Der Zeugenaufruf erfolgt laut Polizei unter Darstellung der räumlichen Gegebenheiten in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ am Mittwochabend um 20.15 Uhr im ZDF unter Angabe einer Hotline-Nummer.

Fabian war am Freitag, dem 10. Oktober, wegen Unwohlseins nicht zur Schule gegangen und allein zu Hause geblieben. Als die Mutter von der Arbeit nach Hause kam, war Fabian weg und kam auch zu der sonst üblichen Zeit nicht wieder nach Hause.

Das könnte Sie auch interessieren: Fall „White Tiger“ zieht immer weitere Kreise: Teenager verhaftet

Die Mutter versuchte zunächst selbst, den Jungen ausfindig zu machen und meldete ihn schließlich als vermisst. Nach tagelanger Suche mit zahlreichen Einsatzkräften wurde er am 14. Oktober tot aufgefunden. (dpa/mp)