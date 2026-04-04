Gestrandeter Wal in der Ostsee: So geht es ihm jetzt

Verletzt und geschwächt: Der an der Ostseeküste gestrandete Wal liegt noch immer vor der Insel Poel. Wie geht es ihm am Samstag?

Der vor Wismar gestrandete Buckelwal lebt noch. Der Zustand des Tieres habe sich in der Nacht nicht verändert, teilte ein Sprecher des Umweltministeriums Mecklenburg-Vorpommern am Samstagmorgen mit. Demnach kam es in der Nacht zu „keinen besonderen Vorkommnissen“.

Experten: Wal wird wohl in der Bucht sterben

Der geschwächte Wal liegt weiterhin vor der Insel Poel im flachen Wasser. Aktuellen Erkenntnissen zufolge atmet er noch.

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Am Mittwoch waren jegliche Rettungsversuche des Wals eingestellt worden. Nach Angaben der Fachleute und Meeresschützer vor Ort wird das Tier wohl in der Bucht sterben. Wie lange das Tier noch überleben wird, lässt sich nach Einschätzung der Experten nicht vorhersagen. Seit Freitag benetzen Einsatzkräfte der Feuerwehr die verletzte Haut des Tieres regelmäßig mit Wasser, um die Schmerzen zu lindern. (dpa/mp)