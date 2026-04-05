mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Ein Boot mit Feuerwehrleuten schwimmt nahe des Buckelwals

Am Ostersamstag benetzten Einsatzkräfte der Feuerwehr den Rücken des Wals. Noch ist Buckelwal Timmy am Leben. Foto: picture alliance/dpa | Marcus Golejewski

  • Wismar

Lebt der gestrandete Buckelwal noch? So ist die Lage am Ostersonntag

Sein Schicksal berührt viele. Seit Tagen wird der geschwächte Buckelwal an der Küste Mecklenburg-Vorpommerns von Helfern begleitet. Das Wetter erschwert den Einsatz der Hilfskräfte.

Der vor Wismar gestrandete Buckelwal atmet am Morgen noch. Wie die letzten Tage sei die Situation des Tieres vor der Insel Poel unverändert, berichtete ein Sprecher des Umweltministeriums. Auch die Betreuung des rund zwölf Meter langen Meeressäugers läuft demnach wie geplant weiter.

Wal wohl durch Schiffsschraube verletzt

Der Wal wird rund um die Uhr beobachtet und regelmäßig durch Einsatzkräfte der Feuerwehr mit Wasser benetzt. „Die Positionierung der Wassersprenger muss aufgrund des Wetters gegebenenfalls angepasst werden“, sagte der Sprecher. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet heute mit starken Windböen an der Ostseeküste.

Das könnte Sie auch interessieren: Ein Wal, viele Warnzeichen: Wie schlecht es der Ostsee wirklich geht

Der vermutlich durch eine Schiffsschraube verletzte Buckelwal war vor Wismar gestrandet. Am Mittwoch waren die Rettungsversuche eingestellt worden.

Nach Angaben von Experten vor Ort wird das Tier wohl in der Bucht sterben. Der Wal soll nach Ostern erneut von Fachleuten begutachtet werden. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test