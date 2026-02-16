Geldautomat gesprengt: Trümmerfeld vor Supermarkt im Norden

Es muss ein lauter Knall gewesen sein: Bislang unbekannte Täter haben am Montagmorgen einen Geldautomaten vor einem Rostocker Supermarkt gesprengt.

Ein Zeuge habe den stark beschädigten Automaten vor dem Eingang zum „Mix Markt“ im Stadtteil Lütten Klein am frühen Morgen entdeckt, teilte die Polizei mit. Trümmerteile hätten in der Nähe gelegen.

Der angrenzende Parkplatz sei zeitweise abgesperrt worden. Eine sofort eingeleitete Suche nach den Tätern sei bislang ohne Ergebnis geblieben. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Tatort.

Die Ermittler gingen dem Verdacht nach, dass die Unbekannten mit Sprengstoff an das Bargeld gelangen wollten. Ob sie dabei Beute machten und wie hoch der Schaden ist, war zunächst unklar. (dpa)