Geheim-Insel in der Ostsee: Skurriler „Lost Place“ wird in Hamburg versteigert

Mitten in der Ostsee steht ein rostiges Relikt aus dem Kalten Krieg: die ehemalige Entmagnetisierungsstation „Insel Ostervilm” im Greifswalder Bodden. Die Versteigerung findet in Hamburg statt. Ihr Zustand: miserabel.

Die ehemalige Militärplattform im Greifswalder Bodden vor Rügen kommt am 4. Juni unter den Hammer. Die Norddeutsche Grundstücksauktion AG führt die Auktion durch. In der Anlage aus den 1950er-Jahren wurden über Kabel im Meeresboden Marineschiffe vor Magnetminen geschützt. Das Nachrichtenportal „t-online” berichtete zuerst.

Die Plattform steht auf rund 600 Holzpfählen im Wasser, etwa drei Kilometer vor der Insel Vilm. Auf dem Bau standen ein schlichtes Wohnhaus und ein Maschinenraum. Wind, Wasser, Vogelkot und Vandalismus haben ihre Spuren hinterlassen: Rost frisst sich durch das Metall, die Fenster sind zerstört, der Beton gerissen und an den Wänden ziehen sich Algen hoch. Nach der Wiedervereinigung verlor der Ort seine Funktion – und geriet in Vergessenheit. Ideen für eine neue Nutzung scheiterten bislang. Inzwischen zählen Vögel zu den regelmäßigen Besuchern vor Ort: Kormorane nutzen die Konstruktion als Rastplatz.

Lost Place: Einstiegspreis der Insel bei 39.000 Euro

Eine Kaufvoraussetzung: Zukünftige Besitzer benötigen ein Boot – erreichbar ist die Plattform nur übers Wasser. Eine Besichtigung vorab ist nicht möglich. Verkauft wird kein klassisches Grundstück, sondern ein Nutzungsrecht. Die Nutzfläche ist 250 m² groß, die Land- bzw. Wasserfläche sogar 710 m².

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Der Einstiegspreis bei der Versteigerung der „Insel Ostervilm” liegt bei 39.000 Euro. Die Auktion ist öffentlich und findet im Haus der Patriotischen Gesellschaft an der Trostbrücke 4–6 statt. Der Reimarus-Saal öffnet etwa 30 Minuten vor Auktionsbeginn. Wer mitbieten will, sollte sich vorab registrieren – am besten einige Tage vorher per E-Mail oder telefonisch. (mp)