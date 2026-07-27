Gefährliche Bakterien in der Ostsee können Menschen schaden. Jetzt entwickeln Wissenschaftler ein Frühwarnsystem. Wie das funktionieren soll und warum es immer wichtiger wird.

Ein Mädchen mit einem SUP in der Ostsee. (Symbolbild) picture alliance / dpa-tmn | Mascha Brichta

Sie können über kleinste Wunden in den Körper gelangen und für geschwächte Menschen lebensgefährlich werden: Vibrionen vermehren sich bei warmen Temperaturen besonders stark in der Ostsee. Forschende testen nun ein Frühwarnsystem, das Urlauber künftig gezielt vor den gefährlichen Bakterien schützen soll.

Sonne, Strand und warmes Ostseewasser: Was für Urlauber nach perfekten Badebedingungen klingt, begünstigt zugleich die Vermehrung von Vibrionen. Die Bakterien kommen natürlicherweise in Küsten- und Brackgewässern vor und breiten sich ab einer Wassertemperatur von etwa 18 Grad besonders stark aus.

Forscher: Für wen die Bakterien so gefährlich sind

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Für die meisten gesunden Menschen sind die Erreger nach Angaben des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) ungefährlich. Über offene Wunden können Vibrionen jedoch in den Körper gelangen. Vor allem bei älteren, immungeschwächten oder chronisch kranken Menschen drohen schwere Infektionen, die im schlimmsten Fall lebensgefährlich verlaufen können.

Wissenschaftler des IOW arbeiten deshalb an einem Frühwarnsystem. Es soll Behörden und Badegäste künftig rechtzeitig informieren, wenn an einem Strand ein erhöhtes Vibrionen-Risiko besteht. Der NDR berichtete zuerst.

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Ostsee: So wollen Forscher gefährliche Stellen erkennen

Darum geht es: Die Forschenden entdeckten einen Zusammenhang zwischen Blaualgenblüten und dem verstärkten Auftreten von Vibrionen, weil die Bakterien abgestorbene Blaualgen als Nahrungsquelle nutzen.

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Das will das Forschungsteam nun für seine Vorhersagen nutzen. In diesem Sommer werden an Ostseestränden Drohnen mit sogenannten Hyperspektralkameras erprobt. Sie können aus der Luft unter anderem Blaualgen und Veränderungen der Wasserfarbe erkennen.

Zusätzlich nehmen die Wissenschaftler Wasserproben. Die Ergebnisse werden mit Satelliten- und Umweltdaten kombiniert und anschließend mithilfe Künstlicher Intelligenz daraufhin ausgewertet, ob sich Vibironen im Wasser befinden und wie sich die Situation in den kommenden Wochen entwickeln könnte.

Wegen KI: Warnung bis zu fünf Wochen im Voraus möglich

Nach Angaben des IOW könnte das Auftreten der besonders gefährlichen Art „Vibrio vulnificus“ durch die neue Technik bis zu fünf Wochen im Voraus vorhergesagt werden.

Wann das System tatsächlich eingesetzt werden kann, ist allerdings noch unklar. Die entscheidende Testphase stehe erst im Sommer bevor, sagte Projektleiter Daniel Herlemann vom IOW dem NDR.

Im Norden: Keine pauschalen Warnungen für ganze Küsten nötig

Das Frühwarnsystem könnte künftig verhindern, dass vorsorglich ganze Küstenabschnitte gemieden werden müssen. Stattdessen wären gezielte Warnungen für einzelne Strände möglich. Urlauber könnten sich so besser informieren und gegebenenfalls auf einen anderen Badeort ausweichen.

Durch den Klimawandel gewinnt das Thema weiter an Bedeutung. Wärmere Sommer verlängern nach Angaben des IOW die jährliche Vibrionen-Saison. Gleichzeitig nimmt durch die alternde Bevölkerung auch die Zahl der Menschen zu, für die eine Infektion besonders gefährlich werden kann. (mp)