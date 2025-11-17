Fünf Schwerverletzte nach Unfall – Fahrer (35) in Lebensgefahr

Ein voll besetztes Auto ist am Sonntag in Mecklenburg-Vorpommern nahe Waren (Müritz) an der Bundesstraße B194 verunglückt. Alle fünf Insassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 35 Jahre alte Fahrer schwebt in Lebensgefahr.

Beim Überqueren der Bundesstraße 194 bei bei Groß Plasten überfuhr der Fahrer nach Zeugenaussagen eine Kreuzung ungebremst und nahm einem anderen Auto die Vorfahrt. Die Fahrzeuge krachten ineinander. Der Wagen des Mannes schleuderte von der Fahrbahn und kam auf einem Feld zum Stehen.

Fahrer und Beifahrer wurden eingeklemmt und mussten von Rettungskräften befreit werden. Hubschrauber flogen sie in Krankenhäuser – der Fahrer schwebt in Lebensgefahr. Die drei weiteren Insassen auf der Rückbank wurden ebenfalls schwer verletzt.

Der Fahrer des anderen Wagens, ein 69-Jähriger, wurde leicht verletzt. Die Bundesstraße war nach dem Unfall für fünf Stunden gesperrt. (dpa/mp)