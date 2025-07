Auto brennt nach Frontal-Crash: Frau stirbt, zwei weitere Personen in Lebensgefahr

Ein Van gerät auf einer Straße nahe Greifswald in den Gegenverkehr. Ein Auto fängt Feuer, eine Frau stirbt, zwei Menschen werden lebensbedrohlich verletzt. Neben der Ursache gibt es weitere Fragen.

Bei einer Kollision zweier Fahrzeuge nahe Greifswald sind zwei Menschen lebensbedrohlich und eine Frau tödlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben geriet am frühen Dienstagnachmittag auf einer Landstraße ein Van aus noch ungeklärter Ursache nach links von seiner Spur ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort sei er mit einem Auto frontal zusammengestoßen, das daraufhin in Brand geraten sei.

Die Beifahrerin im Auto wurde demnach eingeklemmt und so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der Fahrer des Autos und die 67 Jahre alte Fahrerin des Vans kamen den Angaben zufolge mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Die Identitäten der Insassen des Autos seien noch nicht geklärt. Die Straße musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden. (dpa)