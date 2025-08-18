Frau mit extremem Alkoholpegel beim Autofahren erwischt

Das Ergebnis des Atemalkoholtests war ziemlich eindeutig. Zum Glück konnte das Auto der Frau in Greifswald gestoppt werden.

Eine 56-jährige Autofahrerin ist im stark betrunkenen Zustand in Greifswald aus dem Verkehr gezogen worden. Die Frau war Zeugen durch Ausfallerscheinungen aufgefallen und habe von einem Hinweisgeber bereits kurz vor der Meldung bei der Polizei am vergangenen Freitagnachmittag gestoppt werden können, teilte die Polizei mit. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab dann einen Wert von 4,19 Promille. Die Fahrzeugführerin erwarte eine Anzeige wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Verkehr. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Aufgrund des höheren Körperfettanteils wirkt Alkohol bei Frauen schneller, was zu hohen Promillewerten führen kann. Über vier Promille gelten als lebensbedrohlich. (dpa/mp)