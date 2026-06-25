Laut einem Notruf hat ein Mann in Rostock eine Frau bedroht. Nachdem die Polizei ihn antrifft, kommt es zur Schussabgabe durch einen Beamten. Der Tatverdächtige wird verletzt.

Bei einem Polizeieinsatz wegen eines Mannes, der Passanten verbal bedroht und ein Messer mitgeführt haben soll, ist der 36 Jahre alte Tatverdächtige nahe dem Rostocker Schwanenteich von einem Polizisten angeschossen worden. Er sei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin.

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Nach Polizeiangaben hatte eine Frau gegen 15 Uhr den Notruf gewählt, weil der Mann sie bedroht haben soll. Einsatzkräfte trafen den Tatverdächtigen vor Ort an. Es sei dann zur Schussabgabe durch einen Beamten gekommen.

Die genauen Umstände seien Gegenstand laufender Ermittlungen. Nach Informationen der „dpa“ wurden bei dem Tatverdächtigen mehrere Messer festgestellt. (dpa)