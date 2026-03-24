Filmreife Flucht vor Polizei: Auto brennt nach Crash komplett aus

Ohne Führerschein rast ein Mann nachts vor der Polizei davon. Nach einem Unfall steht sein Auto in Flammen. Die Polizei ermittelt wegen mehrerer Delikte.

Ein 20-Jähriger ist in der Nähe von Strasburg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vor der Polizei geflüchtet und hat dabei einen Unfall verursacht. Der Mann habe in der Nacht zum Montag stark beschleunigt, nachdem ein Streifenwagen wenden wollte, um ihn zu kontrollieren, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war er teils 60 bis 80 Kilometer pro Stunde zu schnell unterwegs und schaltete zeitweise das Licht seines Autos aus, mutmaßlich um der Polizei zu entkommen. Auf seiner Flucht kollidierte er fast mit einem vorfahrtsberechtigten Fahrzeug, überholte dieses und fuhr über die Bundesstraße 104 in Richtung Woldegk. In einer Kurve zwischen Strasburg und Carlslust prallte das Auto gegen eine Leitplanke. Dabei riss das linke Vorderrad ab.

Anschließend geriet das Fahrzeug in Brand. Der Fahrer konnte sich unverletzt retten und wurde von der Polizei gestellt. Das Fahrzeug brannte vollständig aus und musste geborgen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Das könnte Sie auch interessieren: Massenschlägerei, Folter, Entführung: Das steckt wirklich hinter dem Todessturz

Die Polizei stellte fest, dass der 20-Jährige keinen Führerschein besitzt. Gegen ihn wird unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (dpa)