Feuerwerkskörper explodiert: Zwei Kinder schwer verletzt

Im Kreis Ludwigslust-Parchim mussten am Sonntag zwei durch Pyrotechnik schwer verletzte Kinder in Krankenhäuser gebracht werden. Die Polizei ermittelt.

Zwei Kinder sind in Neu Krenzlin durch Feuerwerkskörper schwer verletzt worden. Die Polizei wurde am Sonntagnachmittag durch einen Ersthelfer vor Ort informiert, wie ein Sprecher sagte. Die Kinder seien mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht worden.

Das könnte Sie auch interessieren: Schrecklicher Frontalcrash: Ein Toter (18†) und mehrere Schwerverletzte

Nach Polizeiangaben befanden sich die Minderjährigen in der Nähe von Feuerwerkskörpern, als diese explodierten. Bisher gibt es demnach keine Anhaltspunkte auf weitere Beteiligte. Die Polizei ermittelt unter anderem zum Ursprung der Pyrotechnik und sucht Zeugen. (dpa)