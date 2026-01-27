Feuer zerstört Wohnhaus: Familie muss umziehen – der Schaden ist enorm

Nach einem Brand im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ist ein Einfamilienhaus unbewohnbar. Die Bewohner blieben unverletzt, der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Ein Hausbrand in Roidin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat einen Schaden von mindestens 100.000 Euro verursacht. Die drei Bewohner blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 65 Jahre alte Hausbewohner, seine 63-jährige Ehefrau sowie deren 20-jähriger Enkel kamen vorübergehend bei Verwandten und Bekannten unter. Das Wohnhaus sei derzeit unbewohnbar, hieß es weiter.

Nach rund vier Stunden war das Feuer am Montagabend gelöscht. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung auf. Weitere Untersuchungen zur Brandursache sollen folgen, sobald der Brandort vollständig abgekühlt ist. (dpa/mp)